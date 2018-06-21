2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fransa ile Peru karşı karşıya geldi. Uzun yıllar sonra tekrar Dünya Kupası'nda boy gösteren Peru ilk maçtaki şansızlığını Fransa karşısında da kıramadı. PSG'nin yıldızı Mbappe'nin golüne engel olamayan Peru bu sonuçla Dünya Kupasına veda etti. İkinci maçında ikinci galibiyetini alan yıldızlar topluğu Fransa ise üçüncü maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.​











MBAPPE'DEN TARİHİ GOL!

​19 yaşındaki Kylian Mbappe, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda gol atan en genç futbolcu ünvanını ele geçirdi. Bu rekor David Trezeguet'ye aitti.

Fransa, son maçında Danimarka ile karşılaşacak. Peru ise Avustralya ile mücadele edecek.





KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR



12'nci dakikada Fransa gole yaklaştı. Pogba'nın uzak mesafeden kaleyi yokladığı şut kalenin sağından auta çıktı.



16'ncı dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu kaleci Gallese güçlükle önledi.



34'üncü dakikada Fransa öne geçti. Pogba'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Giroud'nun şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Mbappe topu ağlara gönderdi: 1-0.







İlk yarı Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



50'nci dakikada Peru gole çok yaklaştı. Jefferson Farfan'ın pasında kaleyi yoklayan Pedro Aquino'nun şutu direkten auta çıktı.



68'inci dakikada gelişen Peru atağında Advincula, sağ çaprazdan içeri girerek sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top kalenin üstünden oyun alanını terk etti.







74'üncü dakikada Peru beraberlik golüne çok yaklaştı. Andre Carrillo'nun arka direğe ortasında Farfan, topa istediği gibi dokunamadı ve top yan ağlarda kaldı.



Mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı.