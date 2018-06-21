Fenerbahçe'de mazbatasını aldığı günden bu yana çalışmalarını sürdüren Ali Koç, bütün zamanını kulübe harcıyor. Sarı-lacivertli kulübün hesaplarını inceleyerek görevine başlayan Ali Koç, yurtdışında ise transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp sorunlarını çözmek ve refaha kavuşturmak için tüm gününü harcayan Başkan Koç, transferler ve UEFA görüşmeleri sebebiyle 7/24 yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de ilk hedef Georges-Kevin N'Koudou
Etiketler: Ali Koç , Aziz Yıldırım , UEFA , Fenerbahçe
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