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  1. Danimarka Avustralya'ya diş geçiremedi!

'de ilk hedef Georges-Kevin N'Koudou

'de mazbatasını aldığı günden bu yana çalışmalarını sürdüren , bütün zamanını kulübe harcıyor. Sarı-lacivertli kulübün hesaplarını inceleyerek görevine başlayan Ali Koç, yurtdışında ise transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp sorunlarını çözmek ve refaha kavuşturmak için tüm gününü harcayan Başkan Koç, transferler ve görüşmeleri sebebiyle 7/24 yoğun mesai harcıyor.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 17:35
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