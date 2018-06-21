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'ya diş geçiremedi!

2018 C Grubu ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. Samara Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Danimarka Avustralyaya diş geçiremedi!

'nın golünü 7. dakikada Christian Eriksen atarken, 'nın golü 38. dakikada penaltıdan Mile Jedinak'tan geldi.

İKİ GOL İKİ PENALTI

Avustralya'nın maçtaki golünü kaydeden ve daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları da giyen Mile Jedinak 2018 'ndaki gol sayısını 2'ye çıkarttı. Danimarka'ya attığı golü penaltıdan kaydeden Avustralyalı oyuncu, Fransa'yla oynanan ve 2-1 kaybettikleri maçta da takımının tek golünü yine peantıdan atmıştı.

DANİMARKA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Gruptaki ilk maçında Peru'yla karşılaşan ve 1-0 kazanan Danimarka, Avustralya'yla berabere kalarak puanını 4'e yükseltti. Vikingler şu anda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 15:46
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