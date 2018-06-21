futbolcular için yaptığı girişimlereredönüşler başladı. Bazı oyuncular içinolumsuz haberler gelirkenisim içincevabı geldi. Stoperlervesağ bekkiralanması içingörüşmeler bir süre daha devam edecek.Buismin en az ikisinin kiralanması bekleniyor.bonservisiyle satmayı düşünürken,iseayrılmak istemiyor.İspanyol golcü Alcacer Barça'daalternatif olarak kadrola tutulacak.