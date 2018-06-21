Fenerbahçe'nin Barcelonalı futbolcular için yaptığı girişimlerere dönüşler başladı. Bazı oyuncular için olumsuz haberler gelirken 3 isim için "Mümkün" cevabı geldi. Stoperler Yerry Mina, Thomas Vermaelen ve sağ bek Aleix Vidal'in kiralanması için görüşmeler bir süre daha devam edecek. Bu 3 ismin en az ikisinin kiralanması bekleniyor. Barcelona, Andre Gomes'i bonservisiyle satmayı düşünürken, Denis Suarez ise Barcelona'dan ayrılmak istemiyor. İspanyol golcü Alcacer Barça'da alternatif olarak kadrola tutulacak.
Barcelona’dan 3 iyi haber!
Fenerbahçe’nin Barcelona’dan kadrosuna katmak istediği oyunculardan üçü için olumlu dönüş yapıldı. Yerry Mina , Vermaelen ve Aleix Vidal için görüşmeler devam edecek
Etiketler: Barcelona , thomas vermaelen , Fenerbahçe , Yerry Mina , Aleix Vidal , transfer
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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