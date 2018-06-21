Bombalar patlıyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Başkan Ali Koç ve ekibi büyük bir hırs ve enerjiyle mesai harcıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli dün akşam Hollanda'da PSV Eindhoven'li yöneticiler ile bir araya gelerek teknik direktör Phillip Cocu'nun tazminatını görüştü.
HER AN AÇIKLAMA OLABİLİR
Fenerbahçe yönetiminin Cocu için resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor. Cocu ile imzalar atıldıktan sonra Sarı- Lacivertli taraftarların merakla beklediği yıldız isimler bir bir açıklanacak.
LİSTENİN BAŞINDA YER ALDILAR
Transfer listesinin ilk iki sırasında bulunan Jonathan Bamba ile Van Ginkel çubuklu formayı ilk giyen transferler olacak. Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Bamba ile 3 yıllık imza atılacak.
VAN GİNKEL'DE SORUN YOK...
Bonservisi Chelsea'de olan merkez orta saha oyuncusu Marco Van Ginkel ise kiralık olarak kadroya katılacak. Chelsea ve Van Ginkel ile olan görüşmelerin sorunsuz olak devam ettiği gelen haberler arasında.
HER AN AÇIKLAMA OLABİLİR
Fenerbahçe yönetiminin Cocu için resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor. Cocu ile imzalar atıldıktan sonra Sarı- Lacivertli taraftarların merakla beklediği yıldız isimler bir bir açıklanacak.
LİSTENİN BAŞINDA YER ALDILAR
Transfer listesinin ilk iki sırasında bulunan Jonathan Bamba ile Van Ginkel çubuklu formayı ilk giyen transferler olacak. Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Bamba ile 3 yıllık imza atılacak.
VAN GİNKEL'DE SORUN YOK...
Bonservisi Chelsea'de olan merkez orta saha oyuncusu Marco Van Ginkel ise kiralık olarak kadroya katılacak. Chelsea ve Van Ginkel ile olan görüşmelerin sorunsuz olak devam ettiği gelen haberler arasında.
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