Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'nin forveti Arkadiusz Milik ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı yönetimin Polonyalı golcü için Napoli'ye kiralama teklifinde bulunduğu ve ilk görüşmeden olumlu yanıt aldığı iddia edildi. 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Napoli forması ile 17 maçta 6 gol attı.
Arkadiusz Milik iddiası
Galatasaray’ın Polonyalı golcü Milik’i kiralamak için kulübü Napoli’ye teklif yaptığı öne sürüldü...
Etiketler: Arkadiusz Milik , Napoli , Galatasaray
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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