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iddiası

’ın Polonyalı golcü Milik’i kiralamak için kulübü ’ye teklif yaptığı öne sürüldü...

Arkadiusz Milik iddiası
Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen 'ın İtalyan ekibi 'nin forveti Arkadiusz Milik ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı yönetimin Polonyalı golcü için Napoli'ye kiralama teklifinde bulunduğu ve ilk görüşmeden olumlu yanıt aldığı iddia edildi. 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Napoli forması ile 17 maçta 6 gol attı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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