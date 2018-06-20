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’da ilk buluşma!

Rusya’da ilk buluşma!
Dünya Kupası B Grubu 2. maçında bugün İspanya ile İran karşılaşacak. İki ülke tarihlerindeki ilk maçını bugün oynayacak. Mücadele saat 21.00'de start alacak. B Grubu'ndaki diğer maçta ise Portekiz ile Fas karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00... A Grubu'nda ise Uruguay, 18.00'de zayıf rakibi Suudi Arabistan ile mücadele edecek.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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