Rusya’da ilk buluşma!

Dünya Kupası B Grubu 2. maçında bugün İspanya ile İran karşılaşacak. İki ülke tarihlerindeki ilk maçını bugün oynayacak. Mücadele saat 21.00'de start alacak. B Grubu'ndaki diğer maçta ise Portekiz ile Fas karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00... A Grubu'nda ise Uruguay, 18.00'de zayıf rakibi Suudi Arabistan ile mücadele edecek.