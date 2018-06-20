Dünya Kupası B Grubu 2. maçında bugün İspanya ile İran karşılaşacak. İki ülke tarihlerindeki ilk maçını bugün oynayacak. Mücadele saat 21.00'de start alacak. B Grubu'ndaki diğer maçta ise Portekiz ile Fas karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00... A Grubu'nda ise Uruguay, 18.00'de zayıf rakibi Suudi Arabistan ile mücadele edecek.
Rusya’da ilk buluşma!
Etiketler: Rusya , Dünya Kupası , Suudi Arabistan , İspanya , İran
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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