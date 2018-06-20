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’dan tarihi zafer

tarihinde ilk kez bir Asya takımı, takımını mağlup etti... , Kagawa (pen.) ve Osako ile 3 puanı kaptı... Quintero'nun golü ise yetmedi

Japonya’dan tarihi zafer
Dünya Kupası H Grubu maçında Japonya, 'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Japonlar, henüz 3. dakikada öne geçti. Kolombiyalı Carlos Sanchez, kaleye giden topu elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Carlos da gördü. Topun başına geçen Japon Kagawa penaltıyı gole çevirdi. Carlos'un gördüğü kırmızı kart tarihinin en hızlı ikinci kırmızı kartı.

​10 KİŞİ KOLOMBİYA'NIN DİRENCİ DÜŞTÜ
Kolombiya 39'da Quintero'nun frikikten attığı golle eşitliği yakaladı. Topu barajın altından geçiren Quintero, Japon kaleci Kawashima'nın büyük hatasından da yararlanarak takımına beraberliği getirdi. 10 kişi oynayan Kolombiya dakikalar geçtikçe oyundan düştü.

JAPON FUTBOLCUDAN KAFA GOLÜ GELDİ
Japonya 73'te bir kez dah öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara gönderen Osako, Japon taraftarları da kendinden geçirdi. Maçı kazanan Japonya, Dünya Kupası tarihinde 17 maç sonra bir Güney Amerika takımını mağlup etti.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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