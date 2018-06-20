Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İran ile İspanya , tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Daha önce hazırlık maçları da dahil hiçbir mücadelede birbirlerine rakip olmayan iki takımın mücadelesinde İspanya sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

İran, 15. dakikada gole çok yaklaştı! Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Ansarifard tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı ve İran, önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

19. dakikada David Silva rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını dened ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.



İspanya 31. dakikada gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Isco tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı



İspanya, 45. dakikada 1-0 öne geçiyordu! Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan David Silva tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.







İran ikinci yarıya hızlı başladı. 53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gitti! Şutu çeken isim Karim Ansarifard büyük üzüntü yaşadı!

Bu pozisyondan 1 dakika sonra İspanya golü buldu! Gelişen atakta topla ceza sahası içerisinde bulunan Diego Costa'nın vuruşunda top önce İranlı savunmacıya sonra tekrar Costa'ya çarptı ve top filelerle buluştu!

İran, 62. dakikada bir gol buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Andres Cunha, pozisyonda VAR uygulamasına başvurdu ve iptal kararının doğru olduğuna kanaat getirdi.

İran, 82. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı! Altıpas içerisinde topla buluşan Mehdi Taremi'nin çektiği şut kaleyi bulmadı.



İspanya, karşılaşmanın kalan dakikalarında rakibine gol şansı tanımadı ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmasını başardı. İlk maçında Portekiz ile 3-3 berabere kalan İspanya, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve 3 puanı bulunan İran'ın üzerine çıktı. İran, ilk maçında Fas'ı 90+5'inci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmişti.