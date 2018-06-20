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Gradel de listeye girdi

Toulouse formasıyla Ligue 1’de 8 gol atan Max Gradel’in Cimbom’un listesine girdiği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldızın bonservisi Bournemouth’ta bulunuyor

Gradel de listeye girdi
Galatasaray ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi... Sarı- Kırmızılılar'ın sezonu Fransız ekibi Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Max Gradel ile ilgilendiği öne sürülüyor. Bonservisi İngiliz kulübü Bournemouth'ta bulunan 30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Leicester City, Leeds United ve St. Etienne formalarına da giyen Max Gradel'in sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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