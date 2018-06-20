Galatasaray ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi... Sarı- Kırmızılılar'ın sezonu Fransız ekibi Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Max Gradel ile ilgilendiği öne sürülüyor. Bonservisi İngiliz kulübü Bournemouth'ta bulunan 30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Leicester City, Leeds United ve St. Etienne formalarına da giyen Max Gradel'in sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
Gradel de listeye girdi
Toulouse formasıyla Ligue 1’de 8 gol atan Max Gradel’in Cimbom’un listesine girdiği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldızın bonservisi Bournemouth’ta bulunuyor
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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