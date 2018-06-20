Gradel de listeye girdi

Galatasaray ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi... Sarı- Kırmızılılar'ın sezonu Fransız ekibi Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Max Gradel ile ilgilendiği öne sürülüyor. Bonservisi İngiliz kulübü Bournemouth'ta bulunan 30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Leicester City, Leeds United ve St. Etienne formalarına da giyen Max Gradel'in sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.