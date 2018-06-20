Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.Sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu.
Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.
Kartal, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.
Kartal, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
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