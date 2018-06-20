;
Yol Durumu
  1. İran - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri çekilen kurayla belli oldu.

Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.Sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.

Kartal, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 16:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ