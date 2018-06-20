2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında sahaya çıkacak İran ile İspanya tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki İran - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

İRAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İran ile İspanya arasında Kazan Arena'da oynanacak mücadele yarın saat 21.00'te başlayacak. Bir ilk sahne olacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak...

LİDER İRAN

İran, B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Fas'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmiş ve ilk maçlar sonunda zirvede yer almıştı.

İRAN 5. DÜNYA KUPASI'NDA

İran bugüne kadar Dünya Kupası'nda sahaya çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesindeki 22 gole engel olamadı.

İSPANYA 61. MAÇINDA

Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, şampiyonada bugüne kadar 60 maç oynadı. Bu maçlarda 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İspanyollar 60 karşılaşmada 95 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü.

İspanya'nın Dünya Kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014'teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa.

2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014'te Brezilya'da düzenlenen şampiyonada ise gruptan çıkamamıştı.

İki takımın FIFA dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise İspanya 10. sırada yer alırken, İran 37. basamakta kendine yer buldu.