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Uruguay gruptaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan'ı Luis Suarez'in tek golüyle 1-0 yenen Muslera'lı Uruguay ikinci turu garantiledi. Suudi Arabistan turnuvaya veda etti. Grupta 3'er puanlı iki ülke Rusya ve Uruguay son maçta liderlik mücadelesi verecek.

Uruguay ikinci turu garantiledi!

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0.

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi.

1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıktı.

İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

İLK MAÇ 2002'DE

Uruguay ile Suudi Arabistan, ilk maçlarını 27 Mart 2002'de Suudi Arabistan'da oynadı. Arap ekibi, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.



Rekabetteki ikinci maç da Suudi Arabistan'da oynanan bir hazırlık mücadelesiydi. 10 Kasım 2014'te oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 17:59
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