Trabzonspor'un Slovenya'da başlayacak olan sezon öncesi kampına alt yapıdan katılacak isimler önemli oranda netleşti. Ahmet Hakan Sevinç, Cafer Tosun, Furkan Ödemiş, Abdülkadir Parmak, Ayberk Kardaş ve Murat Cem Akpınar ile geçtiğimiz sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammet Beşir'in de yine kampa getirilecek.
7 genç kampa geliyor
Etiketler: ahmet hakan , Samsunspor , Trabzonspor
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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