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7 genç kampa geliyor

7 genç kampa geliyor
Trabzonspor'un Slovenya'da başlayacak olan sezon öncesi kampına alt yapıdan katılacak isimler önemli oranda netleşti. Sevinç, Cafer Tosun, Furkan Ödemiş, Abdülkadir Parmak, Ayberk Kardaş ve Murat Cem Akpınar ile geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Muhammet Beşir'in de yine kampa getirilecek.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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