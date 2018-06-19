Dün Galatasaray kulübüne bir mektup gönderen UEFA, Sarı- Kırmızılı takımı Şampiyonlar Ligi'ne resmen davet etti. Mektupta, "Resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz" ifadesi kullanıldı.
Şampiyonlar Ligi için UEFA daveti geldi
Etiketler: UEFA , Galatasaray , Şampiyonlar Ligi
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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