;
Yol Durumu
  1. Türk futbolu

için daveti geldi

Şampiyonlar Ligi için UEFA daveti geldi
Dün Galatasaray kulübüne bir mektup gönderen UEFA, Sarı- Kırmızılı takımı Şampiyonlar Ligi'ne resmen davet etti. Mektupta, "Resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar