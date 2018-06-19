;
Yol Durumu
  1. Badou Ndiaye’nin hedefi önce Ada sonra Cimbom
  2. Rapaic’e iki teklif var

Musa ’ı istiyor

D’avila, “, G.Saray’a sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istiyor” ifadesini kullandı

Musa galatasaray’ı istiyor
Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden biri olan Ahmed Musa konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor... Nijeryalı forvetin menajeri Sarı-Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktı. Radyospor'a konuşan William D'avila, "Galatasaray ile görüşme halindeyiz. Galatasaray onun transferini istiyor. Transfer mümkün. Neden olmasın Galatasaray üst düzey bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ağırlıklı olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde duruyoruz. Kendisine bir kaç teklif daha var. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. En kısa sürede kararını verecek" dedi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar