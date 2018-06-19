Galatasaray'ın en önemli transfer hedeflerinden biri olan Ahmed Musa konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor... Nijeryalı forvetin menajeri Sarı-Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktı. Radyospor'a konuşan William D'avila, "Galatasaray ile görüşme halindeyiz. Galatasaray onun transferini istiyor. Transfer mümkün. Neden olmasın Galatasaray üst düzey bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ağırlıklı olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde duruyoruz. Kendisine bir kaç teklif daha var. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. En kısa sürede kararını verecek" dedi.
Musa galatasaray’ı istiyor
William D’avila, “Ahmed Musa, G.Saray’a sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istiyor” ifadesini kullandı
Etiketler: Ahmed Musa , Galatasaray , şampiyon ligi , transfer , William
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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