Kocaman gitti Cocu geliyor

F.Bahçe'de dün bir devir daha sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ali Koç, "Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık" diye konuştu.



​ONUN YERİ BİZDE ÇOK AYRI

Koç, " 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla camiamız için bir teknik direktörden fazlası olduğunu göstermiş olan Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir " dedi.



​PHİLLİP COCU ELİ KULAĞINDA

KOCAMAN ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu bugün ya da yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Cocu, PSV Eindhoven'ı çalıştırıyor.



TAZMİNAT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Fenerbahçe Yönetimi, Cocu ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, PSV Endhoven ile Hollandalı teknik direktörün tazminat konusunu çözmeye çalışıyor. Bu sorun halledilir halledilmez transfer açıklanacak.