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Kocaman gitti Cocu geliyor

Sarı-Lacivertliler’de dün beklenen açıklama yapıldı... Başkan , döneminin sona erdiğini resmi siteden duyurdu. , Hollandalı teknik adam 'yu bugün ya da yarın resmi olarak açıklayacak...

Kocaman gitti Cocu geliyor

F.Bahçe'de dün bir devir daha sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ali Koç, "Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık" diye konuştu.

​ONUN YERİ BİZDE ÇOK AYRI
Koç, " 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla camiamız için bir den fazlası olduğunu göstermiş olan Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde bir yere sahip olmaya devam edecektir " dedi.

​PHİLLİP COCU ELİ KULAĞINDA
KOCAMAN ile yollarını ayıran 'nin anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu bugün ya da yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Cocu, PSV Eindhoven'ı çalıştırıyor.

TAZMİNAT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Fenerbahçe Yönetimi, Cocu ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, PSV Endhoven ile Hollandalı teknik direktörün tazminat konusunu çözmeye çalışıyor. Bu sorun halledilir halledilmez transfer açıklanacak.

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