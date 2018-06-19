Gısla'son' çılgınlık

İzlanda Milli Takımı, Arjantin ile 1-1 berabere kalırken büyük bir sürprize imzasını attı. Ancak bu maç sonrası alınan skordan çok İzlanda Milli Takımı'nın yakışıklı futbolcusu Rurik Gislason ön plana çıktı. Gislason'un Arjantin ile oynanan maçtan önce Instagram'da takipçi sayısı sadece 24 bindi. Ancak bu maçtan sonra 400 bine dayandı. İzlanda'nın ülke nüfusunun 334 bin olduğu düşünülürse Gislason ülkesinde yaşayanlardan daha fazla takipçi sayısına ulaştı.
GRUPTAN ÇIKMAK SÜRPRİZ SAYILMAZ
İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyerek, "Takımıma güvenim tam" dedi.
ÜLKENİN %99.6'SI İZLEDİ
İzlanda ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını İzlanda nüfusunun yüzde 99.6'sı televizyondan takip etti. İzlanda halkının bu karşılaşmaya çok büyük bir ilgi göstermesi şaşırttı.
GRUPTAN ÇIKMAK SÜRPRİZ SAYILMAZ
İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyerek, "Takımıma güvenim tam" dedi.
ÜLKENİN %99.6'SI İZLEDİ
İzlanda ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını İzlanda nüfusunun yüzde 99.6'sı televizyondan takip etti. İzlanda halkının bu karşılaşmaya çok büyük bir ilgi göstermesi şaşırttı.
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