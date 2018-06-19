Dünya kupası günlüğü

Hırvatistan'da Kalinic kadro dışı bırakıldı
Hırvatistan Milli Takımı'nda Kalinic kadro dışı bırakıldı. Kalinic, Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'e tepki göstermişti. Dalic'in oyuna girmesi yönündeki kararına karşı çıkan Kalinic yerinde oturmaya devam etmişti.
DEPREM ETKİSİ YARATTI
Bu hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılan Kalinic ülkesi Hırvatistan'a geri dönecek. Bu durum Hırvatistan Milli Takımı'nda deprem etkisine neden oldu.
Löw İsveç'e karşı radikal değişiklik düşünmüyor
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, ilk maçta yenilmeye alışık olmadıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Löw takımda radikal değişiklikler düşünmediğini ve son dünya şampiyonunun kupaya ilk rauntta veda etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.
Cavani, Salah'ın formasını çocuklara hediye edecek
Uruguay'ın Mısır'ı 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında Cavani'nin maçta giydiği formayı o karşılaşmada oynamayan Muhammed Salah ile değiştirmişti.
HERKES ONU BEĞENİYOR
Cavani bu formayı çocuklara hediye olarak aldığını ifade ederek, "Onların çok beğendiği bir yıldız futbolcu. Bu nedenle formayı vereceğim" ifadesini kullandı.
Messi'nin benzerine büyük ilgi gösterildi
Moskova sokaklarında boy gösteren ve ünlü yıldız Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken İranlı Reza Parastesh şimdiden dev turnuvanın en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu bile. Ülkesi İran'ı desteklemek için Rusya'ya giden Reza Parastesh, fan zone'larda herkesten büyük ilgi görürken, sokaklarda eskortla geziyor. Sporseverler Reza Parastesh ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
Neymar gelecek maça kulübede başlayacak
Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın, İsviçre maçında maruz kaldığı fauller nedeniyle Kosta Rika mücadelesinde sahaya çıkmama ihtimali belirdi. Neymar 90 dakika forma giydiği maçta tam 10 kez faule maruz kaldı. Yıldız oyuncu Kosta Rika önünde yedek soyunması bekleniyor.
Hırvatistan Milli Takımı'nda Kalinic kadro dışı bırakıldı. Kalinic, Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'e tepki göstermişti. Dalic'in oyuna girmesi yönündeki kararına karşı çıkan Kalinic yerinde oturmaya devam etmişti.
DEPREM ETKİSİ YARATTI
Bu hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılan Kalinic ülkesi Hırvatistan'a geri dönecek. Bu durum Hırvatistan Milli Takımı'nda deprem etkisine neden oldu.
Löw İsveç'e karşı radikal değişiklik düşünmüyor
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, ilk maçta yenilmeye alışık olmadıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Löw takımda radikal değişiklikler düşünmediğini ve son dünya şampiyonunun kupaya ilk rauntta veda etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.
Cavani, Salah'ın formasını çocuklara hediye edecek
Uruguay'ın Mısır'ı 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında Cavani'nin maçta giydiği formayı o karşılaşmada oynamayan Muhammed Salah ile değiştirmişti.
HERKES ONU BEĞENİYOR
Cavani bu formayı çocuklara hediye olarak aldığını ifade ederek, "Onların çok beğendiği bir yıldız futbolcu. Bu nedenle formayı vereceğim" ifadesini kullandı.
Messi'nin benzerine büyük ilgi gösterildi
Moskova sokaklarında boy gösteren ve ünlü yıldız Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken İranlı Reza Parastesh şimdiden dev turnuvanın en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu bile. Ülkesi İran'ı desteklemek için Rusya'ya giden Reza Parastesh, fan zone'larda herkesten büyük ilgi görürken, sokaklarda eskortla geziyor. Sporseverler Reza Parastesh ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
Neymar gelecek maça kulübede başlayacak
Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın, İsviçre maçında maruz kaldığı fauller nedeniyle Kosta Rika mücadelesinde sahaya çıkmama ihtimali belirdi. Neymar 90 dakika forma giydiği maçta tam 10 kez faule maruz kaldı. Yıldız oyuncu Kosta Rika önünde yedek soyunması bekleniyor.
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