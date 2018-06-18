Yurttan ve dünyadan spor gündemi

ŞAMPİYON LORENZO
MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İspanyol pilotu Jorge Lorenzo birinci oldu. Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 1 Temmuz'da koşulacak.
ZAFER ROGER FEDERER'İN
STUTTGART Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Federer, setleri 6-4 ve 7-6'lık skorlarla kazandı.
YİNE YENİDEN YETİM
ŞANLIURFASPOR Kulübünün olağan genel kurulunda Emin Yetim, yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren Yetim, delegelere teşekkür etti.
HELAL SANA FIRAT ARSLAN
TÜRK boksör Fırat Arslan, Almanya'nın Karlsruhe kentinde Arjantinli Pablo Mathias Magroni'yi nakavtla mağlup ederek kemerini korudu. Arslan, "İyi bir rakibe karşı iyi bir taktikle mücadele ettim" dedi.
OKAY YOKUŞLU VEDA İÇİN GELİYOR
İSPANYOL ekibi Celta Vigo ile anlaşan Okay Yokuşlu önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak olan takım arkadaşlarına veda edecek. Okay'a burada yönetim tarafından hizmetlerinden teşekkür plaketi verilerek.
YUSUF ACER TRABZONSPOR'A!
ALTINORDU forması giyen 21 yaşındaki sol bek Yusuf Acer'in ismi Trabzonspor ile anılıyor... Genç oyuncunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.
FURKAN KORKMAZ'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI
NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İsveç'le oynayacağı maçlar için Ankaralı basketbolseverlerden destek istedi. Furkan, "Ankara'da seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum" dedi.
SHAKHTAR DONETSK'TEN TRANSFER TAARRUZU
UKRAYNA Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donets, kaleci Oleksii Shevchenko ve orta saha oyuncusu Fernando Pedro'yu transfer etti. 2 futbolcu ile 5'er yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Brezilya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na çağrılan 19 yaşındaki Pedro geçen sezon Palreiras'ın altyapısında 13 gol kaydetmişti.
GENÇ JUDOCULARDAN MADALYA YAĞMURU
Türkiye, Balkan Gençler Judo Şampiyonası'nı kadınlarda birinci, erkeklerde ise ikinci sırada tamamladı. Türkiye Milli Takımı, kadınlarda 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz, erkeklerde de 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Ayyıldızlılar, kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci sırayı aldı. Genç judocuların başarılı performansı alkış topladı.
GÖZTEPE 4 OYUNCU İÇİN TEKLİFLERİ BEKLİYOR
SÜPER Lig'de Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için gelecek transfer teklifini bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezon fazla verim alamadığı 4 oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak. takımın yaş ortalaması da düşürülecek.
BURSASPOR NECİD'İ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
BURSASPOR ile önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan ve geçtiğimiz sezonun başında Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Slavia Prag'a kiralanan Tomas Necid bu ay sonunda geri dönecek. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yeni sezonda Necid'i kadroda düşünmediği ortaya çıktı. Bursaspor bu oyuncuyu göndermeyi planlıyor.
MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İspanyol pilotu Jorge Lorenzo birinci oldu. Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 1 Temmuz'da koşulacak.
ZAFER ROGER FEDERER'İN
STUTTGART Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Federer, setleri 6-4 ve 7-6'lık skorlarla kazandı.
YİNE YENİDEN YETİM
ŞANLIURFASPOR Kulübünün olağan genel kurulunda Emin Yetim, yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren Yetim, delegelere teşekkür etti.
HELAL SANA FIRAT ARSLAN
TÜRK boksör Fırat Arslan, Almanya'nın Karlsruhe kentinde Arjantinli Pablo Mathias Magroni'yi nakavtla mağlup ederek kemerini korudu. Arslan, "İyi bir rakibe karşı iyi bir taktikle mücadele ettim" dedi.
OKAY YOKUŞLU VEDA İÇİN GELİYOR
İSPANYOL ekibi Celta Vigo ile anlaşan Okay Yokuşlu önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak olan takım arkadaşlarına veda edecek. Okay'a burada yönetim tarafından hizmetlerinden teşekkür plaketi verilerek.
YUSUF ACER TRABZONSPOR'A!
ALTINORDU forması giyen 21 yaşındaki sol bek Yusuf Acer'in ismi Trabzonspor ile anılıyor... Genç oyuncunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.
FURKAN KORKMAZ'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI
NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İsveç'le oynayacağı maçlar için Ankaralı basketbolseverlerden destek istedi. Furkan, "Ankara'da seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum" dedi.
SHAKHTAR DONETSK'TEN TRANSFER TAARRUZU
UKRAYNA Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donets, kaleci Oleksii Shevchenko ve orta saha oyuncusu Fernando Pedro'yu transfer etti. 2 futbolcu ile 5'er yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Brezilya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na çağrılan 19 yaşındaki Pedro geçen sezon Palreiras'ın altyapısında 13 gol kaydetmişti.
GENÇ JUDOCULARDAN MADALYA YAĞMURU
Türkiye, Balkan Gençler Judo Şampiyonası'nı kadınlarda birinci, erkeklerde ise ikinci sırada tamamladı. Türkiye Milli Takımı, kadınlarda 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz, erkeklerde de 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Ayyıldızlılar, kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci sırayı aldı. Genç judocuların başarılı performansı alkış topladı.
GÖZTEPE 4 OYUNCU İÇİN TEKLİFLERİ BEKLİYOR
SÜPER Lig'de Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe elden çıkarmayı düşündüğü Scarione, Ghilas, Ömer ve Rotman için gelecek transfer teklifini bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezon fazla verim alamadığı 4 oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak. takımın yaş ortalaması da düşürülecek.
BURSASPOR NECİD'İ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
BURSASPOR ile önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan ve geçtiğimiz sezonun başında Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Slavia Prag'a kiralanan Tomas Necid bu ay sonunda geri dönecek. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yeni sezonda Necid'i kadroda düşünmediği ortaya çıktı. Bursaspor bu oyuncuyu göndermeyi planlıyor.
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