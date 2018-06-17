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'dan tatsız başlangıç! Brezilya 1-1 maç sonucu

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda ile 1-1 berabere kaldı. Coutinho'nun harika golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Sambacılar, 50'de kornerde Steven Zuber'in golüne engel olamadı. İsviçre'nin golünde faul tartışması yaşanırken Brezilya'nın bir pozisyondaki penaltı itirazı da karşılık bulmadı

Sambacılardan tutuk başlangıç!

'nın 3'üncü gününde E Grubu'nda Rostov'da ile karşılaştı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Sambacılar, Rusya'da turnuvaya İsviçre karşısında puan kaybıyla başladı.

COUTİNHO'DAN HARİKA AÇILIŞ

Sambacılar 20. dakikada Coutinho'nun attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. Coutinho aynı zamanda Dünya Kupası kariyerinde ilk golünü kaydetti.

İSVİÇRE ZUBER'LE CEVAP VERDİ! GOLDE FAUL 'VAR' MI?

İsviçre 50. dakikada Zuber'in kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi. Kullanılan köşe vuruşunda Miranda'nın üzerinden kafayı vuran Zuber topu ağlara gönderdi. Golde Zuber'in Miranda'yı ittiği gözlenirken maçın hakeminin Video Hakem teknolojisine başvurmaması Brezilyalıların tepkisini çekti.

Brezilya maçta ayrıca Jesus'un yerde kaldığı bir pozisyonda da penaltı bekledi ancak hakem bu pozisyonda da VAR'a başvurmaya gerek duymadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Grubun diğer maçında Kosta Rika'yı 1-0 mağlup eden Sırbistan ilk haftayı lider tamamladı.

Brezilya - İsviçre: 1-1

STAT: Rostov

HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez

BREZİLYA: Becker, Danilo, , Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)

GOLLER: Dk. 20 Coutinho (Brezilya) - Dk. 50 Zuber (İsviçre)

SARI KARTLAR: Casemiro (Brezilya) - Lichtsteiner, Schar, Behrami (İsviçre)

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 20:47
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