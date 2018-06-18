Beşiktaş'ta yeni sezonda Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Lens'e İngiliz takımlarından West Bromwich Albion'un talip olduğu öğrenildi. Lens için bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı West Bromwich'in resmi teklif yapmak için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Yönetim uygun bir rakam teklif edilirse Lens'i satacak.
West Bromwich Albion Lens için geliyor
İngiliz takımı, Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Lens için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor
Etiketler: Beşiktaş , West Bromwich , lens
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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