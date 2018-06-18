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Albion için geliyor

İngiliz takımı, ’ta gözden çıkarılan için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor

West Bromwich Albion Lens için geliyor
Beşiktaş'ta yeni sezonda Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Lens'e İngiliz takımlarından Albion'un talip olduğu öğrenildi. için bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı West Bromwich'in resmi teklif yapmak için 'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Yönetim uygun bir rakam teklif edilirse Lens'i satacak.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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