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'de kombineler satışa çıktı! Fenerbahçe kombineleri ne kadar?

Kulübünün 2018-2019 futbol sezonu kombine kart satışları başladı. Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.

Fenerbahçede kombineler satışa çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski hak sahibi taraftarlar için başlayan kombine kartsatışları, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yenileme süresi, 26 Haziran Salı günü sona erecek.

Kongre ve temsilci üyelerin 29-30 Haziran tarihlerinde yararlanabileceği kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 12:48
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