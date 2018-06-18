Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."









OKAY YOKUŞLU'DAN CELTA VİGO'YA TEMİNAT

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan milli oyuncu Okay Yokuşlu, "Sahaya çıktığım zaman potansiyelimin yüzde yüzünü göstereceğim, bu konuda size söz verebilirim." dedi.

Kulübün internet sitesinde röportajı yayımlanan Okay, Celta Vigo'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyım. La Liga, dünyadaki en büyük lig. Benim iki favori ligim var, İngiliz ve İspanyol ligleri." ifadelerini kullandı.

Celta Vigo'nun iyi oynadığını kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Celta Vigo, iyi bir futbol örneği gösteriyor. Umarım daha iyi oynamasına yardımcı olurum. Sahaya çıktığım zaman potansiyelimin yüzde yüzünü göstereceğim, bu konuda size söz verebilirim." şeklinde görüş belirtti.

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Sırp oyuncu Nemanja Matic'e benzetildiğini kaydeden Okay, beğendiği oyuncular arasında Matic'in yanı sıra Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Sergio Busquets'in de yer aldığını aktardı.

" VİGO GÜZEL BİR ŞEHİR"



İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Vigo kentinin memleketi İzmir'e benzediğini ifade eden Okay, "Orası (İzmir) da sahil kenarında, çok yağmur yağıyor. Benim için kolay olacağını düşünüyorum. Vigo güzel bir şehir." değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu, 15 Haziran'da Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol basını, Okay'ın transferi karşılığında İspanyol ekibinin Trabzonspor'a 6 milyon avro ödeyeceğini yazmıştı.

Kariyerine Altay'da başlayan ve 2015'te Kayserispor'dan Trabzonspor'a transfer olan Okay, bordo-mavili ekipte 106 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.