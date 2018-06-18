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Tunus karşısında Harry Kane ile güldü

2018 G Grubu’nun ikinci karşılaşmasında ile Tunus karşılaştı.

İngiltere 90+1de güldü

2018 G Grubu'nun ikinci karşılaşmasında ile Tunus karşılaştı. Mücadele 2-1'lik sonuçla noktalandı. İngiltere'nin golleri 11. ve 91. dakikalarda Harry Kane'den gelirken, Tunus'un tek golü ise 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi ile verdi.

Bu sonuçla sahadan üç puan ile ayrılan İngiltere, Panama'yı 3-0 ile geçen Belçika'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 20:59
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