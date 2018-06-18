2018 Dünya Kupası G Grubu'nun ikinci karşılaşmasında İngiltere ile Tunus karşılaştı. Mücadele 2-1'lik sonuçla noktalandı. İngiltere'nin golleri 11. ve 91. dakikalarda Harry Kane'den gelirken, Tunus'un tek golü ise 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi ile verdi.



Bu sonuçla sahadan üç puan ile ayrılan İngiltere, Panama'yı 3-0 ile geçen Belçika'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.