Kadrosunda Premier Lig'in önemli yıldızları Hazard, De Bruyne, Lukaku, Tibout Courtois gibi isimleri bulunduran Belçika, 2018 Dünya Kupası'na Peru karşısında farklı bir galibiyetle başladı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Orta Amerika ülkesi Panama ile Fisht Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Avrupa ekibi 3 puanı 3 golle aldı.

İngiltere ve Tunus'un da bulunduğu G Grubu'nun ilk maçında rakibini farklı mağlup eden Belçika liderlik yolunda averajını da yükseltti.

BELÇİKA PANAMA KARŞISINDA İLK YARIDA ZORLANDI

Belçika'nın favori gösterildiği maçta Panama ilk yarıda yaptığı dikkatli savunmayla kalesini gole kapattı. Çok adamla kendi yarı sahasında bekleyen Panama karşısında Belçika ilk yarıda pozisyon üretse de gol bulmayı başaramadı.





KİLİDİ MERTENS AÇTI

Belçika'yı öne geçiren gol 47. dakikada Dires Mertens'ten geldi. Havalanan topa gelişine harika bir vuruş yapan Mertens, uzak köşeye çıkardığı falsolu şutla kaleci Panedo'yu mağlup etti.

ROMELU LUKAKU FARKI GETİRDİ

Belçika'nın önemli gol silahı Romelu Lukaku 69 ve 75. dakikalarda attığı 2 klas golle maçın skorunu belirledi. Manchester United forması giyen yıldız isim, Panama'ya attığı 2 golle gol krallığı yarışında 3 gollü Cristiano Ronaldo'nun hemen arkasında Diego Costa iele birlikte 2. sırada yer aldı.