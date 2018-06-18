Top cambazı Ronielson Da Silva haber yolladı!

Karadeniz Fırtınası'nın temasta olduğu Brezilyalı kanat oyuncusu Ronielson Da Silva'nın gelmeye hazır olduğu ve Bordo- Mavili kulübün kendisi hakkında vereceği son kararı beklediği öğrenildi.
İMZAYA HAZIRIM
Japon kulübü Albirex Niigata ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki Sambacı, "Trabzon'dan haber bekliyorum. Ben imza atmaya hazırım" diye konuştu.
DA SİLVA AÇIKLANIYOR!
Trabzonspor'un Caen'ın Fransız stoperi Damien Da Silva'nın transferini bu hafta açıklaması bekleniyor.
İMZAYA HAZIRIM
Japon kulübü Albirex Niigata ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki Sambacı, "Trabzon'dan haber bekliyorum. Ben imza atmaya hazırım" diye konuştu.
DA SİLVA AÇIKLANIYOR!
Trabzonspor'un Caen'ın Fransız stoperi Damien Da Silva'nın transferini bu hafta açıklaması bekleniyor.
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