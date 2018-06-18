Meksika dalgası

Rusya'da sürpriz sonuç... Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup ederek flaş bir galibiyet elde etti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, Meksika karşısında maça istediği gibi başlayamadı. 2. dakikada Almanya ceza sahası içinde topla buluşan Lozano'nun şutunda topu Boateng uzaklaştırdı.
TONİ KROSS DİREĞE TAKILDI
MEKSİKA adına 35. dakikada hızlı gelişen atakta Hernandez'in pasıyla topa harektlenen Lozano, ceza sahası içinde yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Almanya'nın 39'da kazandığı serbest vuruşta Kross'un şutu direkten döndü.
MEKSİKA KALEYE DUVAR ÖRDÜ
ALMANYA 2. yarıda eşitlik golünü bulmak için büyük bir baskı kurdu. 87'de Gomez net bir pozisyondan yararlamazken, 90'da Brant'in şutu direkten dönünce Almanlar sahadan boynu bükük ayrıldı.
LOZANO ATTI, MEKSİKA SALLANDI
TAKIMINI Almanya karşısında öne geçiren Lozano'nun golü attığı sırada Meksika'da yaşanan büyük sevinç nedeniyle ülkede küçük çaplı bir deprem meydana geldi.
TONİ KROSS DİREĞE TAKILDI
MEKSİKA adına 35. dakikada hızlı gelişen atakta Hernandez'in pasıyla topa harektlenen Lozano, ceza sahası içinde yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Almanya'nın 39'da kazandığı serbest vuruşta Kross'un şutu direkten döndü.
MEKSİKA KALEYE DUVAR ÖRDÜ
ALMANYA 2. yarıda eşitlik golünü bulmak için büyük bir baskı kurdu. 87'de Gomez net bir pozisyondan yararlamazken, 90'da Brant'in şutu direkten dönünce Almanlar sahadan boynu bükük ayrıldı.
LOZANO ATTI, MEKSİKA SALLANDI
TAKIMINI Almanya karşısında öne geçiren Lozano'nun golü attığı sırada Meksika'da yaşanan büyük sevinç nedeniyle ülkede küçük çaplı bir deprem meydana geldi.
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