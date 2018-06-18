Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Sırbistan, Kosta Rika'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İlk yarıda rakibine oranla çok daha iyi bir oyun ortaya koyan Sırbistan sonuca bir türlü gidemedi ve devre 1-0 öne geçti. 56. dakikada yaklaşık 30 metreden harika bir frikik golü kaydeden Kolarov, Sırbistan'ı 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sırplar 3 puanı kazandı.
Kolarov Sırbistan’ı uçurdu
Etiketler: Dünya Kupası , Sırbistan
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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