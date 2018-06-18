Havada çilek 'Cocu'su var

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'ya imza attırdıktan sonra son derece hızlı bir şekilde transfere yönelecek. Cocu ile de istişare halinde olan yönetim transfer listesinin ana hatlarını da hazırlamış durumda. Ama ilk olarak Phillip Cocu ile sözleşme imzalanacak.
1 - COCU 2.5 MİLYON EURO ALACAK
PSV ile 1 yıllık sözleşmesi olan Cocu için Hollanda kulübüne 100 bin Euro tazminat ödenecek. 500 bin Euro alan Cocu F.Bahçe'den 2.5 milyon Euro alacak. Cocu birkaç gün içinde İstanbul'da olacak.
2 - KALEYE TAZE KAN GELİYOR
Volkan takımda kalacak ama yine de transfer yapılacak. Kameni'ye kulüp aranıyor. Kaleci transferi için 3 aday var. Ospina, PSG'nin Alman kalecisi Kevin Trapp ve M. Tel Aviv'in Sırp file bekçisi Rajkodvic.
3 -STOPER İÇİN ALİ KOÇ DEVREDE
Stoper için top Başkan Ali Koç'ta Ali Koç, Barcelona ile iyi ilişkilerini kullanacak. Belçikalı Vermaelen ve Kolombiyalı Mina için Barça yönetimiyle masaya oturacak. En az 1'i mümkünse 2'si transfer edilecek.
4 - COCU, VAN GİNKEL'İ ÇOK İSTİYOR
Cocu bonservisi Chelsea'de olan ve 2 yıldır PSV'de hocalığını yaptığı merkez orta saha Van Ginkel'i çok istiyor. Kiralanması için Comolli İngiltere'ye gidecek.
5 -FORVETE BAS DOST GELİYOR
Forvet hattı için ilk hedef Sporting Lizbon'dan ayrılan Hollandalı golcü Bas Dost olacak. Bu transfer için Cocu da yardımcı olacak. Janssen'in yeniden kiralanması için ise Tottenham ile görüşmeler başladı bile.
TRANSFER LİSTESİ DAHA DA ÇOĞALABİLİR
Fenerbahçe'nin transfer listesi yıldızlarla dolu. Ancak Phillip Cocu'nun imzasının ardından kendisiyle daha önce görüşülmüş olsa bile transfer listesinin daha da çoğalabileceği gelen haberler arasında.
BAS DOST
VAN GINKEL
MINA
VERMAELEN
TRAPP
1 - COCU 2.5 MİLYON EURO ALACAK
PSV ile 1 yıllık sözleşmesi olan Cocu için Hollanda kulübüne 100 bin Euro tazminat ödenecek. 500 bin Euro alan Cocu F.Bahçe'den 2.5 milyon Euro alacak. Cocu birkaç gün içinde İstanbul'da olacak.
2 - KALEYE TAZE KAN GELİYOR
Volkan takımda kalacak ama yine de transfer yapılacak. Kameni'ye kulüp aranıyor. Kaleci transferi için 3 aday var. Ospina, PSG'nin Alman kalecisi Kevin Trapp ve M. Tel Aviv'in Sırp file bekçisi Rajkodvic.
3 -STOPER İÇİN ALİ KOÇ DEVREDE
Stoper için top Başkan Ali Koç'ta Ali Koç, Barcelona ile iyi ilişkilerini kullanacak. Belçikalı Vermaelen ve Kolombiyalı Mina için Barça yönetimiyle masaya oturacak. En az 1'i mümkünse 2'si transfer edilecek.
4 - COCU, VAN GİNKEL'İ ÇOK İSTİYOR
Cocu bonservisi Chelsea'de olan ve 2 yıldır PSV'de hocalığını yaptığı merkez orta saha Van Ginkel'i çok istiyor. Kiralanması için Comolli İngiltere'ye gidecek.
5 -FORVETE BAS DOST GELİYOR
Forvet hattı için ilk hedef Sporting Lizbon'dan ayrılan Hollandalı golcü Bas Dost olacak. Bu transfer için Cocu da yardımcı olacak. Janssen'in yeniden kiralanması için ise Tottenham ile görüşmeler başladı bile.
TRANSFER LİSTESİ DAHA DA ÇOĞALABİLİR
Fenerbahçe'nin transfer listesi yıldızlarla dolu. Ancak Phillip Cocu'nun imzasının ardından kendisiyle daha önce görüşülmüş olsa bile transfer listesinin daha da çoğalabileceği gelen haberler arasında.
BAS DOST
VAN GINKEL
MINA
VERMAELEN
TRAPP
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