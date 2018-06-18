İsveç Güney Kore'ye takılmadı

2018 Dünya Kupası F Grubu maçında İsveç ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı. İsveç'in golünü 66. dakikada Granqvist kaydetti.
Zlatan İbrahimovic'i kadroya dahil etmeyerek kritik bir karar alan İsveç, turnuvayı Güney Kore'yi mağlup ederek 3 puanla başladı.
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