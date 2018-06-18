Fenerbahçe, Altınordu'nun genç yeteneklerinden Barış Alıcı'yı transfer etmek için harekete geçti. Damien Comolli'nin scout ekibinin 20 yaşındaki genç yıldızın tüm maçlarını izlediği ortaya çıktı. Orta sahanın sağında oynayan Barış Alıcı, geçen sezon 33 maçta 10 gol 10 asist kaydetti. Başkan Ali Koç, bu transfer için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bizzat görüşecek.
Fener Barış Alıcı’yı istedi
Fenerbahçe, Altınordu’nun 20 yaşındaki yıldızı için devreye girdi
Etiketler: SEYİT MEHMET ÖZKAN , Ali Koç , Fenerbahçe , Barış Alıcı , transfer , Altınordu
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.