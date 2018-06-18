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Fener ’yı istedi

, ’nun 20 yaşındaki yıldızı için devreye girdi

Fener Barış Alıcı’yı istedi
, 'nun genç yeteneklerinden 'yı etmek için harekete geçti. Damien Comolli'nin scout ekibinin 20 yaşındaki genç yıldızın tüm maçlarını izlediği ortaya çıktı. Orta sahanın sağında oynayan Barış Alıcı, geçen sezon 33 maçta 10 gol 10 asist kaydetti. Başkan , bu transfer için Altınordu Başkanı ile bizzat görüşecek.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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