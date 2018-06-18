Dünya Kupası günlüğü

KJAER: KAZANDIK AMA MEMNUN DEĞİLİM!
Danimarka'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer, Peru'yu lendiklerini mutlu olduklarını söylerken özeleştiride bulundu.
OYUN VE SKOR FARKLI OLDU
Tecrübeli futbolcu, "Oyun ve sonuç farklı oldu. 3 puan kazandık, iyi bir başlangıç oldu. Ancak futboldan memnun değilim" diye konuştu. Kjaer, "Peru güçlü bir takım. Topa çok sahip oluyorlar. Kalecimiz çok iyi oynadı. Ona teşekkür etmeliyiz" ifadesini de kullandı.
MARADONA PURO İÇİN ÖZÜR DİLEDİ
Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maçta puro içerken görüntülenen Maradona, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Maradona, "Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
MEKSİKALI TARAFTARLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da Meksikalı taraftarların arasında ticari taksi daldı. Taksiyi kullanan Rus şoför tutuklandı.
1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ
Olayda 8 kişi yaralanırken birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Meksika Büyükelçilği konu hakkında açıklama yaptı ve yaralıların durumunu takip ettiğini bildirdi.
MISIR'DA SALAH İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
DÜNYA Kupası A Grubu'nda Uruguay'a karşı forma giymeyen Muhammed Salah ile ilgili resmi açıklama geldi. Mısır Futbol Federasyonu, "Salah, Uruguay karşısında yüzde yüz hazırdı. Ancak teknik direktörümüz tarafından riske edilmek istenmedi" açıklamasını yaptı. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Rusya karşısında forma giymesi bekleniyor.
BEN YOUSSEF: İNGİLTERE SÜRPRİZE HAZIR OLSUN
TUNUS Milli Takımı'nda forma giyen Kasımpaşalı futbolcu Syam Habib Ben Youssef, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugünkü rakipleri İngiltere karşısında sürpriz yapabileceklerine inandıklarını söyledi. Ben Youssef, "Futbolda ülkeler arasındaki fark azaldı. Herkes herkesi yenebilir" dedi.
Danimarka'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer, Peru'yu lendiklerini mutlu olduklarını söylerken özeleştiride bulundu.
OYUN VE SKOR FARKLI OLDU
Tecrübeli futbolcu, "Oyun ve sonuç farklı oldu. 3 puan kazandık, iyi bir başlangıç oldu. Ancak futboldan memnun değilim" diye konuştu. Kjaer, "Peru güçlü bir takım. Topa çok sahip oluyorlar. Kalecimiz çok iyi oynadı. Ona teşekkür etmeliyiz" ifadesini de kullandı.
MARADONA PURO İÇİN ÖZÜR DİLEDİ
Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maçta puro içerken görüntülenen Maradona, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Maradona, "Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
MEKSİKALI TARAFTARLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da Meksikalı taraftarların arasında ticari taksi daldı. Taksiyi kullanan Rus şoför tutuklandı.
1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ
Olayda 8 kişi yaralanırken birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Meksika Büyükelçilği konu hakkında açıklama yaptı ve yaralıların durumunu takip ettiğini bildirdi.
MISIR'DA SALAH İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
DÜNYA Kupası A Grubu'nda Uruguay'a karşı forma giymeyen Muhammed Salah ile ilgili resmi açıklama geldi. Mısır Futbol Federasyonu, "Salah, Uruguay karşısında yüzde yüz hazırdı. Ancak teknik direktörümüz tarafından riske edilmek istenmedi" açıklamasını yaptı. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Rusya karşısında forma giymesi bekleniyor.
BEN YOUSSEF: İNGİLTERE SÜRPRİZE HAZIR OLSUN
TUNUS Milli Takımı'nda forma giyen Kasımpaşalı futbolcu Syam Habib Ben Youssef, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugünkü rakipleri İngiltere karşısında sürpriz yapabileceklerine inandıklarını söyledi. Ben Youssef, "Futbolda ülkeler arasındaki fark azaldı. Herkes herkesi yenebilir" dedi.
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