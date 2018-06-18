Dünya Kupası günlüğü

KJAER

YOUSSEF

savunma oyuncusulendiklerini mutlu olduklarını söylerken özeleştiride bulundu.Tecrübeli futbolcu,diye konuştu.ifadesini de kullandı.ilearasında oynananmaçta puro içerken görüntülenensosyal medya hesabındanözür mesajı yayınladı., "Maçsırasında gergin bir atmosfervardı. Dürüstçesöylemek gerekirsestadyumlarda sigara içmenin yasak olduğunubilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardanve organizasyon komitesindenözür diliyorum" ifadelerini kullandı.ev sahipliği yapanbaşkentitaraftarların arasında ticari taksi daldı. Taksiyi kullananşoför tutuklandı.Olaydakişi yaralanırken birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Meksika Büyükelçilği konu hakkında açıklama yaptı ve yaralıların durumunu takip ettiğini bildirdi.karşı forma giymeyenile ilgili resmiaçıklama geldi.karşısındayüzde yüz hazırdı. Ancak teknikdirektörümüz tarafından riske edilmekistenmedi" açıklamasını yaptı.yaşındaki yıldız oyuncununkarşısında forma giymesi bekleniyor.forma giyenfutbolcubugünkü rakiplerikarşısında sürprizyapabileceklerineinandıklarını söyledi., "Futboldaülkeler arasındakifark azaldı. Herkes herkesiyenebilir" dedi.