Beşiktaş Obiang’ı istiyor

Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken İngiliz basınından bir iddia ortaya atıldı. Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Siyah-Beyazlı takımın Premier Lig ekiplerinden West Ham'da oynayan orta saha oyuncusu Pedo Obiang ile ilgilendiğini duyurarak, "Beşiktaş bu oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşüyor" dendi.
TALISCA'NIN YERİNE ALINACAK
TALISCA'nın boşluğunu doldurmak için Obiang'ın listeye girdiğini yazan The Sun gazetesi, "Bu oyuncuyu İspanyol ekibi Villarreal de istiyor. Gelecek hafta önemli gelişmeler yaşanabilir" yorumu da yaptı.
BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ
Sakatlık problemi yaşamasına rağmen başarılı bir sezon geçiren İspanyol oyuncunun bir sezonluğuna kiralanması için çalışmaların sürdüğünü yazan The Sun, "Beşiktaş Villarreal'e göre daha şanslı" dedi.
TALISCA'NIN YERİNE ALINACAK
TALISCA'nın boşluğunu doldurmak için Obiang'ın listeye girdiğini yazan The Sun gazetesi, "Bu oyuncuyu İspanyol ekibi Villarreal de istiyor. Gelecek hafta önemli gelişmeler yaşanabilir" yorumu da yaptı.
BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ
Sakatlık problemi yaşamasına rağmen başarılı bir sezon geçiren İspanyol oyuncunun bir sezonluğuna kiralanması için çalışmaların sürdüğünü yazan The Sun, "Beşiktaş Villarreal'e göre daha şanslı" dedi.
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