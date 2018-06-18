Ahmet Musa için Ada seferi

G.Saray bayramın sona ermesiyle birlikte transfer taaruzuna başlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formması giyen kanat-forvet Ahmed Musa'nın menajeri ile temasa geçmiş ve prensipte anlaşma sağlamıştı. Sarı- Kırmızılı Yönetimin bu hafta ise İngiltere'ye giderek Leicester City ile masaya oturacağı öğrenildi.
MENAJERİNE TAM YETKİ
Geçen sezonun ikinci yarısında Rus temsilcisi CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldızın da transferinin bir an önce çözülmesi için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.
FATİH HOCA ONU ÇOK İSTİYOR
G.Saray Yönetimi'nin kiralık olarak istediği Ahmed Musa için tüm şartları zorlayacağı bildirildi. Fatih Terim, Nijeryalı kanat- forvet oyuncusunun transfer edilmesi için hergün yönetimle temas halinde.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
G.Saray, transfer görüşmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünü de devreye sokacak. Ahmed Musa'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için teklifi kabul ettiği gelen haberler arasında.
MENAJERİNE TAM YETKİ
Geçen sezonun ikinci yarısında Rus temsilcisi CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldızın da transferinin bir an önce çözülmesi için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.
FATİH HOCA ONU ÇOK İSTİYOR
G.Saray Yönetimi'nin kiralık olarak istediği Ahmed Musa için tüm şartları zorlayacağı bildirildi. Fatih Terim, Nijeryalı kanat- forvet oyuncusunun transfer edilmesi için hergün yönetimle temas halinde.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
G.Saray, transfer görüşmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünü de devreye sokacak. Ahmed Musa'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için teklifi kabul ettiği gelen haberler arasında.
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