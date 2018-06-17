Sırbistan Kosta Rika engelini tek golle geçti

2018 Dünya Kupası E Grubu maçında Beşiktaşlı Tosic'in de formasını giydiği Sırbistan, Kosta Rika'yla karşılaştı.
TOSIC İLK 11'DE BAŞLADI
Tosic'in 83 dakika sahada kaldığı maçta gülen taraf Kosta Rika'yı 1-0 mağlup eden Sırbistan oldu. Sırplara galibiyeti getiren golü ise 56. dakikada serbest vuruştan Aleksandar Kolarov attı.
90+3'TE ORTALIK KARIŞTI
Öte yandan 90+3'te Kosta Rika teknik heyeti ile Matic arasında bir gerginlik yaşandı. Olay yetkililerin araya girmesiyle kısa sürede tatlıya bağlandı.
SIRBİSTAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Bu sonuçla Sırbistan 3 puan alarak E Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçı bu akşam Brezilya ile İsviçre arasında oynanacak.
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