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Şampiyon bugün sahne alıyor

Şampiyon bugün sahne alıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 'nda heyecan, bugün E ve F gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Turnuvanın son şampiyonu Almanya bugün sahaya çıkacak. Panzerler, Meksika karşısında favori durumda. Dünya Kupası'nın bir başka şampiyonluk adayı 'lı Brezilya ise karşısında boy gösterecek. E Grubu'ndaki diğer maç ise Kosta Rika ile Sırbistan arasında.

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