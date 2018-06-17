Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, bugün E ve F gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Turnuvanın son şampiyonu Almanya bugün sahaya çıkacak. Panzerler, Meksika karşısında favori durumda. Dünya Kupası'nın bir başka şampiyonluk adayı Neymar'lı Brezilya ise İsviçre karşısında boy gösterecek. E Grubu'ndaki diğer maç ise Kosta Rika ile Sırbistan arasında.
Şampiyon bugün sahne alıyor
Etiketler: Neymar , FIFA , Dünya Kupası , Brezilya , ALMANYA , Sırbistan , İsviçre , Rusya , MEKSİKA
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.