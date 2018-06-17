Şampiyon bugün sahne alıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, bugün E ve F gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Turnuvanın son şampiyonu Almanya bugün sahaya çıkacak. Panzerler, Meksika karşısında favori durumda. Dünya Kupası'nın bir başka şampiyonluk adayı Neymar'lı Brezilya ise İsviçre karşısında boy gösterecek. E Grubu'ndaki diğer maç ise Kosta Rika ile Sırbistan arasında.