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Önce savunma güvenliği

Genel Koordinatörü Sümer, “Savunmaya merkez oyuncu şart. Oranın güvenliğini sağlarsak, hücum da iyi olur” dedi.

Önce savunma güvenliği
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da en yetkili isimden açıklamalar geldi. Dünkü bayramlaşma töreninde soruları yanıtlayan genel koordinatör Özkan Sümer, "Zaten lig bitmeden biz hazırlık içindeydik. İnanıyorum iyi bir tamamlama yapacağız. Savunma güvenliğini koruduğumuz zaman büyük bir problemi çözmüş olacağız" diye konuştu. Burak Yılmaz için kulübe teklif gelmediğini ifade eden Sümer, "Ancak teklif olur bizi de alıcı tatmin ederse bu yönde hazırlıklarımız vardır. Yoksa kadromuzun sözleşmel oyuncusu" dedi.

RAKAMLAR ABARTILI
Özkan Sümer, Yusuf ve Abdülkadir için de "' rakamlar yazılıyor. Bize gelen bir teklif yok. Bu oyunculara sadece ekonomik ihtiyacımızdan elimizden çıkarmak derdinde değiliz. Onlara karşı bizim sorumluluğumuz var" ifadesini kullandı.
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