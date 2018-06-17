Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Negredo'nun durumu gelecek hafta netlik kazanacak. Çin kulüplerinden Suning'in yanı sıra ismi açıklanmayan bir Çin kulübünün İspanyol futbolcuyu istediği ortaya çıktı. Negredo'nun durumunun gelecek hafta şekilleneceği öne sürüldü.
Negredo için kritik hafta
Beşiktaş’ta İspanyol futbolcunun geleceği 1 hafta içinde netleşecek
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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