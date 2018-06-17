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Negredo için kritik hafta

Beşiktaş’ta İspanyol futbolcunun geleceği 1 hafta içinde netleşecek

Negredo için kritik hafta
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Negredo'nun durumu gelecek hafta netlik kazanacak. Çin kulüplerinden Suning'in yanı sıra ismi açıklanmayan bir Çin kulübünün İspanyol futbolcuyu istediği ortaya çıktı. Negredo'nun durumunun gelecek hafta şekilleneceği öne sürüldü.
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