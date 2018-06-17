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bir adım önde

forması giyen Rafael’de sorun yaşayan sağ bek için rotayı bu kez Basel’in yıldız ismi ’a çevirdi...

Michael Lang bir adım önde
Beşiktaş sağ bek arayışlarında anlaşmaya çok yakın olduğu Rafael'de sorun yaşayınca rotayı listesindeki isimlerden 'a çevirdi. Eşi Türk olan Lang'ın alınması için Başkan 'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Geçen sezon 8'i Şampiyonlar Ligi, 34'ü Ligi olmak üzere 42 maça çıkan Lang 8 gol, 7 asistle oynadı.
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