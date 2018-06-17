Beşiktaş sağ bek arayışlarında anlaşmaya çok yakın olduğu Rafael'de sorun yaşayınca rotayı listesindeki isimlerden Michael Lang'a çevirdi. Eşi Türk olan Lang'ın alınması için Başkan Fikret Orman'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Geçen sezon 8'i Şampiyonlar Ligi, 34'ü İsviçre Ligi olmak üzere 42 maça çıkan Lang 8 gol, 7 asistle oynadı.
Michael Lang bir adım önde
Lyon forması giyen Rafael’de sorun yaşayan Beşiktaş sağ bek için rotayı bu kez Basel’in yıldız ismi Michael Lang’a çevirdi...
Etiketler: Fikret Orman , Michael Lang , Beşiktaş , Lyon , İsviçre
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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