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Stuttgart Tolgay’dan vazgeçmek bilmiyor

kulübü ’ın yıldız oyuncusu için Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor

Stuttgart Tolgay’dan vazgeçmek bilmiyor
Beşiktaş'ta mTolgay Arslan'ın yeni sezondaki durumu netleşmedi. Alman kulübü Stuttgart'ın yıldız oyuncu için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Daha önce Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir rakam sunan Alman kulübünün Tolgay için gelecek hafta Beşiktaş'ın bir kez daha kapısını çalması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Atiba'yla anlaşması durumunda Tolgay'ı gönderebileceği ancak 'nın gitmesi durumunda Tolgay'ın takımda tutulması kararının verildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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