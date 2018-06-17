Kalinic savaşı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 3 büyüklerle ilgili çok flaş bir iddia geldi... İtalya'nın en önemli yayın organlarından La Gazetta dello Sport, Milan formasını giyen Nikola Kalinic'in Türkiye'den teklif aldığını yazdı.
41 MAÇTA 6 GOL ATABİLDİ
Gazeteye göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 30 yaşındaki Hırvat golcüyle çok yakından ilgileniyor... Sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan Milan'a transfer olan Kalinic, 41 maçta sadece 6 gole imza attı ve büyük hayal kırıklığı yarattı.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Milan'ın yeni sezon planlarında Kalinic'in bulunmadığını yazan La Gazetta dello Sport, "Türkiye'deki 3 büyük kulüpten çok yakın bir ilgi var. Kiralama formülü masada duruyor. Fakat Milan'ın amacı bonservis geliri elde etmek" yorumunu yaptı. Kalinic, şu anda Hırvat Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer alıyor.
41 MAÇTA 6 GOL ATABİLDİ
Gazeteye göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 30 yaşındaki Hırvat golcüyle çok yakından ilgileniyor... Sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan Milan'a transfer olan Kalinic, 41 maçta sadece 6 gole imza attı ve büyük hayal kırıklığı yarattı.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Milan'ın yeni sezon planlarında Kalinic'in bulunmadığını yazan La Gazetta dello Sport, "Türkiye'deki 3 büyük kulüpten çok yakın bir ilgi var. Kiralama formülü masada duruyor. Fakat Milan'ın amacı bonservis geliri elde etmek" yorumunu yaptı. Kalinic, şu anda Hırvat Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer alıyor.
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