;
Yol Durumu
  1. Fener’in kalesi kaptana emanet
  2. Josef Ada’ya çok yakın

Janssen için ’a 2.5 milyon

Geçtiğimiz sezon 5 milyon ’ya kiralanan Janssen için ’a 2.5 milyon teklif edildi. sonuç verirse Janssen çubuklu formayı giymeye devam edecek

Janssen için Tottenham’a 2.5 milyon
Brezilyalı golcü Fernandao'yu Al Wahda'ya satan Fenerbahçe'de forvet olarak sadece Soldado kaldı. Kanarya, UEFA ile süren finansal fair play anlaşması nedeniyle kiralama formülüyle seçenekler değerlendiriliyor. Sarı-Lacivertli yönetim, geçen sezon kadroda olan Vincent Janssen'i bir sezon daha kiralamak için çaba sarfediyor.

JANSSEN DE İSTİYOR
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Vincent Janssen'i İngiliz kulübü Tottenham'a 5 milyon Euro gibi astronomik bir bedel ödeyerek kiralamıştı. Bu sezon böyle bir bedel ödenmesi söz konusu değil. Sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham ile pazarlık yaptığı ve 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. sonuç verirse Vincent Janssen yine çubuklu formayı giyecek.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ