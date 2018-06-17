Janssen için Tottenham’a 2.5 milyon

Brezilyalı golcü Fernandao'yu Al Wahda'ya satan Fenerbahçe'de forvet olarak sadece Soldado kaldı. Kanarya, UEFA ile süren finansal fair play anlaşması nedeniyle kiralama formülüyle seçenekler değerlendiriliyor. Sarı-Lacivertli yönetim, geçen sezon kadroda olan Vincent Janssen'i bir sezon daha kiralamak için çaba sarfediyor.
JANSSEN DE İSTİYOR
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Vincent Janssen'i İngiliz kulübü Tottenham'a 5 milyon Euro gibi astronomik bir bedel ödeyerek kiralamıştı. Bu sezon böyle bir bedel ödenmesi söz konusu değil. Sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham ile pazarlık yaptığı ve 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Pazarlıklar sonuç verirse Vincent Janssen yine çubuklu formayı giyecek.
JANSSEN DE İSTİYOR
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Vincent Janssen'i İngiliz kulübü Tottenham'a 5 milyon Euro gibi astronomik bir bedel ödeyerek kiralamıştı. Bu sezon böyle bir bedel ödenmesi söz konusu değil. Sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham ile pazarlık yaptığı ve 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Pazarlıklar sonuç verirse Vincent Janssen yine çubuklu formayı giyecek.
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