Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Phillip Cocu'nun transfer istekleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Cocu'nun PSV'den oyuncusu olan ve 2 yıl boyunca Chelsea'den kiralanan Marco Van Ginkel, bu kez Fenerbahçe için kiralanacak. Bonservisi Chelsea'de olan merkez orta saha oyuncu için girişimlerin bu hafta içinde başlaması bekleniyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Van Ginkel 25 yaşında ve 1.86 boyunda. Merkez orta saha dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.
İlk transfer Van Ginkel
Fener’in hocası olması beklenen Phillip Cocu’nun, ilk talebi 2 yıldır PSV’de öğrencisi olan Van Ginkel oldu. Bonservisi Chelsea’de olan Hollandalı yıldız kiralık olarak kadroya katılacak
Etiketler: Phillip Cocu , Van Ginkel , Chelsea , transfer , Fenerbahçe , PSV
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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