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  1. Fener'e Barcelona modeli
  2. Önce savunma güvenliği

İlk

Fener’in hocası olması beklenen ’nun, ilk talebi 2 yıldır ’de öğrencisi olan oldu. Bonservisi ’de olan Hollandalı yıldız kiralık olarak kadroya katılacak

İlk transfer Van Ginkel
Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Phillip Cocu'nun istekleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Cocu'nun PSV'den oyuncusu olan ve 2 yıl boyunca Chelsea'den kiralanan Marco Van Ginkel, bu kez Fenerbahçe için kiralanacak. Bonservisi Chelsea'de olan merkez orta saha oyuncu için girişimlerin bu hafta içinde başlaması bekleniyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Van Ginkel 25 yaşında ve 1.86 boyunda. Merkez orta saha dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.
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