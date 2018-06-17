Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından 36 yaşındaki Volkan Demirel'e jübile teklif edileceği iddiası çokça yazılıp çizilmişti. Ancak gelişmeler kaptan Volkan'ın lehine gelişiyor. Damien Comolli ve ekibinin Volkan Demirel ile yeni bir sözleşme imzalanması için teklif vereceği öğrenildi. Carlos Kameni'nin durumu ise henüz kesinlik kazanmadı.
Fener’in kalesi kaptana emanet
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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