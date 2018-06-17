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duvarı aşamadı

’nın favori ekiplerinden , tek kale oynadığı maçta İzlanda savunmasını bir türlü aşamadı... 19'da Aguero ile öne geçen Tangocular, 23'te Finnbogason'un golüne engel olamadı. Messi 64'te penaltı kaçırdı

Arjantin duvarı aşamadı
Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, D Grubu'nun ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Tangocular, 19'da öne geçti. Rojo'nun şutunda topu önünde bulan Aguero, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. İzlanda, 4 dakika sonra beraberlik golünü buldu. Finnbogason kale dibindeki plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

​KALECİ HALLDORSSON KURTARDI
64'te Magnusson'un Meza'ya ceza sahası içerisinde yaptığı faulün ardından penaltı kazandı. Topun başına Lionel Messi geçti. Messi'nin çektiği penaltı vuruşunu kaleci Hannes Halldorsson kurtarmayı başardı...

TANGOCULAR TEK KALE OYNADI
Arjantin kalan dakikalarda rakibi karşısında baskı kursa da sonucu değiştiremedi. Tangocular, İzlanda karşısında yüzde 78 topla oynama yüzdesi yakaladı. İsabetli şutlarda 6'ya 2, kornerlerde 10'a 2 üstündü.
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