Trabzon şov yapacak

Trabzonspor transfer çalışmalarında yavaş ama emin adımlarla ilerlemek istiyor. Bonservis bedeli ödemeden transfer yapmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren Damien Da Silva ve Onur Ergün ile daha öne her konuda anlaşmaya varmıştı. Bu futbolculara ek olarak Gençlerbirliği'nden Jonannes Hopf ve Osmanlıspor'dan Umar Aminu'yu da bitirme aşamasına getiren yönetim, 4 oyuncuya birlikte imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Bordo-Mavililer'in Umar Aminu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Hopf konusunda ise Gençlerbirliği kulübü ile hem kiralık, hem de düşük bir bedelle satın alma noktasında önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

AMİNU OCAK'TA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Trabzonspor'un transferi için çalışmalar yaptığı Osmanlısporlu Umar Aminu geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelmişti. Fakat başkent kulübüyle maddi konularda anlaşma sağlanamamıştı.