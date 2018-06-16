Orta alana ya Imbula ya Badou Ndiaye

Orta alana mutlaka çok kaliteli bir 8 numara isteyen teknik direktör Fatih Terim iki yıldızı gözüne kestirdi. Bu isimler Badou Ndiaye ve Gianelli Imbula... Geçtiğimiz sezon devre arasında Stoke City'ye satılan Ndiaye için hem menajerine hem de kulübüne teklif yapan Galatasaray yönetimi yanıt bekliyor. Sarı-Kırmızılılar Stoke City'nin bir başka oyuncusu Gianelli Imbula konusunda da temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Fransız yıldız, Toulouse'a kiralanmıştı.



ÇOK POTANSİYELLİ

Cimbom şimdi yeniden Imbula için harekete geçti. Fransa'da beklenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu çok potansiyelli bir isim. Terim'in yöneticilere "Imbula ve Ndiaye'den birisini mutlaka almalıyız" dediği belirtiliyor.