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: Giderken asla zorluk çıkarmam

’ın İspanyol golcüsü Alvaro , takımdan ayr-ıl mak konusunda kulubüne asla zorluk çıkarmayacağını söyledi

Negredo: Giderken asla zorluk çıkarmam
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak konusunda zorluk çıkarmayacağı, Beşiktaş ile taraftarına saygı duyduğunu ve buradan olumsuz havayla ayrılmak istemediğini söylediği kaydedildi. Negredo ile en ciddi şekilde ilgilenen takımın, Meksika kulübü Toluca olduğu bildirildi. Ligde bu sezon 31 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 asist yapan Alvaro Negredo'nun performansı eleştiri konusu olmuştu. Beşiktaş Yönetimi de fazla ücret alan Negredo'yu elden çıkarmak istiyor.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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