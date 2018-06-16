Negredo: Giderken asla zorluk çıkarmam

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak konusunda zorluk çıkarmayacağı, Beşiktaş ile taraftarına saygı duyduğunu ve buradan olumsuz havayla ayrılmak istemediğini söylediği kaydedildi. Negredo ile en ciddi şekilde ilgilenen takımın, Meksika kulübü Toluca olduğu bildirildi. Ligde bu sezon 31 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 asist yapan Alvaro Negredo'nun performansı eleştiri konusu olmuştu. Beşiktaş Yönetimi de fazla ücret alan Negredo'yu elden çıkarmak istiyor.