Nefesleri kestiler

FIFA 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda sonucu merakla beklenen maçta Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldı İtalyan hakem Rocchi'nin yönettiği maça Portekiz hızlı başladı. Sergio Ramos, ceza sahası içinde Ronaldo'yu düşürence İtalyan hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı Ronaldo kullandı: 1-0. Golün ardından topa hakim olan İspanya daha etkili oldu.
DE GEA'DAN BÜYÜK HATA
24'te Diego Costa Pepe'den sıyrıldıktan sonra kaleye yöneldi. Ceza sahası dışında çektiği şut ağlarla buluştu. 44. dakikada Ronaldo'nun ceza sahası dışından çektiği şut De Gea'nın büyük hatasıyla ağlarla buluştu: 2-1.
RONADO'DAN HAT-TRİCK
55'te Sergio Busquets'in kafayla indirdiği topu Diego Costa tamamladı: 2-2. 58'de Nacho ceza sahası dışından harika vurdu: 2-3. 88'de Ronaldo skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.
HİERO: KAZANACAK KADAR İYİYDİK
Teknik Direktör Julien Lopaetegui'nin Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle görevine son verilmesinin ardından İspanya'nın başına geçen Fernando Hiero, ilk maçından beraberlikle ayrıldı
KALİTEMİZİ GÖSTERDİK
İlginç bir maç olduğunu belirten Hiero, "2 kez geriye düştük ama bırakmadık. Kalitemizi gösterdik. Öne geçtik. Kazanacak kadar iyiydik ama beraberlik normal sonuç" dedi.
QUERASMA FIRSAT KAÇIRDI
69. dakikada oyuna giren Quaresma, 90+2'de gole çok yaklaştı. Quaresma son vuruşu yapacakken İspanya defansı kritik bir müdahaleye imza attı.
DE GEA'DAN BÜYÜK HATA
24'te Diego Costa Pepe'den sıyrıldıktan sonra kaleye yöneldi. Ceza sahası dışında çektiği şut ağlarla buluştu. 44. dakikada Ronaldo'nun ceza sahası dışından çektiği şut De Gea'nın büyük hatasıyla ağlarla buluştu: 2-1.
RONADO'DAN HAT-TRİCK
55'te Sergio Busquets'in kafayla indirdiği topu Diego Costa tamamladı: 2-2. 58'de Nacho ceza sahası dışından harika vurdu: 2-3. 88'de Ronaldo skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.
HİERO: KAZANACAK KADAR İYİYDİK
Teknik Direktör Julien Lopaetegui'nin Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle görevine son verilmesinin ardından İspanya'nın başına geçen Fernando Hiero, ilk maçından beraberlikle ayrıldı
KALİTEMİZİ GÖSTERDİK
İlginç bir maç olduğunu belirten Hiero, "2 kez geriye düştük ama bırakmadık. Kalitemizi gösterdik. Öne geçtik. Kazanacak kadar iyiydik ama beraberlik normal sonuç" dedi.
QUERASMA FIRSAT KAÇIRDI
69. dakikada oyuna giren Quaresma, 90+2'de gole çok yaklaştı. Quaresma son vuruşu yapacakken İspanya defansı kritik bir müdahaleye imza attı.
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